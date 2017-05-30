В Пензе стартовала спецолимпиада

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30 мая 2017, 17:41Общество
В Пензе стартовала всероссийская спартакиада специальной олимпиады. В ней принимают участие спортсмены с нарушением интеллекта - всего 180 человек из 25 регионов страны.
«Главной особенностью является то, что каждому спортсмену предоставляется возможность победить, поучаствовать в соревнованиях с равными себе по силам и при хорошей подготовке стать победителем», - отметил главный судья всероссийской спартакиады специальной олимпиады Валерий Ильин.
На площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» и дворца спорта «Рубин» участники специальной олимпиады поборются за награды в скоростном беге на роликовых коньках, плавании и юнифад-плавании.
Соревнования завершатся 1 июня. Сильнейшие спортсмены получат медали и грамоты Министерства спорта Российской Федерации.
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