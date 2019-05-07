В Пензе стартовала спартакиада допризывной молодежи

На стадионе «Первомайский» стартовала спартакиада (0+) допризывной молодежи и ветеранов боевых действий Пензенской области. Впереди - серьезные испытания. Участники продемонстрируют свои навыки в военно-прикладных видах спорта, а также в дисциплинах, требующих серьезной спортивной подготовки.

Каждый шаг - результат месяцев работы. Пять человек должны абсолютно синхронно выполнить каждое движение, и лишь тогда можно рассчитывать на победу. Участники областной спартакиады допризывной молодежи и ветеранов боевых действий признают, что строевая подготовка - один из самых тяжелых видов, ведь приходится работать в команде. Однако тренировки не прошли даром. Под пристальным взглядом судей участники не теряются. Пензенские школьники давно доказали, что в военно-прикладных видах спорта они - одни из лучших в стране. Прошлогодняя победа на всероссийской спартакиаде - отличное тому подтверждение.

«Тренируемся, готовимся, потому что это последний год, хочется выступить достойно. Конечно, некоторые нормативы стали лучше, например, в 2018-м метнул гранату на 29 метров, в этом - уже на 40», - рассказал участник спартакиады из Кузнецка Данила Клюев.

Организаторы соревнований обещают жаркую борьбу. В турнире среди ветеранов боевых действий примут участие 30 человек. В категории допризывной молодежи выступят 35 команд из Пензы и районов области. По регламенту, каждая состоит из пяти спортсменов, которые должны выступить в каждом виде программы. Открыли спартакиаду соревнования по строевой подготовке.

«Будем оценивать: внешний вид, строевую выправку, умение действовать в команде, прохождение торжественным маршем, одиночную строевую подготовку - это стойка, повороты на месте, в движении, выполнение воинского приветствия. Будем оценивать по десятибалльной системе», - пояснил судья спартакиады Алексей Подлесных.

Помимо строевой подготовки, участники будут состязаться в легкой атлетике, плавании, метании гранаты, стрельбе, прыжкам в длину и подтягиваниях. Спартакиада допризывной молодежи и ветеранов боевых действий Пензенской области продлится два дня. По ее итогам будет сформирована сборная региона, которая отправится на всероссийскую спартакиаду (0+) и будет защищать звание сильнейшей команды страны.