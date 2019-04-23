В Пензе стартовала реконструкция оборонительного вала

Территорию мемориального комплекса, посвященного основателям и первым жителям Пензы, обнесли высоким забором. За ним подрядная организация приступила к подготовительным работам - с территории уже вывезли мусор и начали размечать будущие конструктивные элементы.

На площадке вблизи Оборонительного вала на улице Кирова приступили к строительным работам. Пока погода позволяет, подрядная организация занимается разработкой грунта на склоне. Это необходимо для того, чтобы понять, какие коммуникации проложены под землей.

«В данный момент ведутся подготовительные работы. Обустраиваем площадку под проезд спецтехники, а также производим разметку», - рассказал представитель подрядной организации Павел Титков.

Реконструкция ведется на территории площадью около 500 метров. В ближайшие месяцы она кардинально преобразится: новый вид обретет историческая композиция «Оборонительный вал Пензы XVII века» - у нее обновят конструктивные элементы. Приведут в порядок и зону вблизи монумента Михаилу Лермонтову. Там укрепят имеющиеся конструкции, которые служат ограждением земляного вала от площадки рядом с памятником. С другой стороны, вблизи остановочного павильона, появится широкая лестница.

Дорога к храму, как ее называют пензенцы, будет выполнена в гранитной плитке такого же цвета, как и та, что на площади Ленина. Ширина - около четырех метров, о высоте пока не говорят. Территорию предстоит обследовать геологам. Только после их заключения станет известно, сколько ступенек свяжут улицы Кирова и Белинского.



Подрядчик займется обустройством еще двух лестниц: первая появится вблизи памятника Лермонтову, вторая - рядом с жилым домом на улице Кирова, 2а. На этом преображение территории не закончится. Строители намерены создать прогулочную зону на верхнем уровне Оборонительного вала. Все работы планируют завершить к началу июля.