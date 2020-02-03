В Пензе стартовала регистрация на получение путевки в детский лагерь

Жители Пензенской области могут встать в очередь на получение льготной путевки в детский лагерь. Запись стартовала 3 февраля.

В пресс-службе мэрии уточнили, что путевки в загородные детские оздоровительные лагеря Пензенской области могут быть предоставлены за полную стоимость, за частичную родительскую плату и бесплатно за счет средств бюджета города, но только для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году будет выделено порядка 5000 субсидированных путевок.

Для приобретения путевок за полную стоимость родителям следует обращаться напрямую в офис оздоровительной организации. Стоимость путевки в 2020 году – 17 716 рублей.

Также есть способ сократить расходы и купить путевку в загородный лагерь за 25% стоимости. Родительская плата при этом составит 4436 рублей, остальная часть стоимости будет компенсирована из бюджета области. Получить субсидированную путевку можно на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет и только один раз в текущем году.

Чтобы получить льготную путевку, нужно оставить заявку на сайте www.leto58.ru. Родителям необходимо завести на портале личный кабинет и ввести данные детей в систему.

2 марта с 9.00 в личном кабинете появится кнопка «Записаться в очередь», нажав которую, родители смогут поставить детей в электронную очередь и получить талон с указанием места и времени приема документов для приобретения путевки.

В пресс-службе добавили, что выдача путевок будет проводиться после того, как будут заключены муниципальные контракты с организациями отдыха и оздоровления детей, – предположительно, с апреля.

Всего в 2020 году будут действовать два муниципальных загородных детских оздоровительных лагеря – «Строитель» и «Юность», а также четыре лагеря иных форм собственности – «Заря», «Белка», «Сосновый бор», «Солнечная долина». Кроме того, в Пензе в период каникул при школах начнут работу лагеря. Родительская плата составит 51 рубль 10 копеек в день. Для детей в трудной жизненной ситуации отдых в пришкольных лагерях обеспечивается полностью за счет средств областного бюджета, пишет ИА «Пенза-Пресс».