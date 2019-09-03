В Пензе стартовала прививочная кампания

65 из 180. Столько ребят сейчас находятся в филиале детского сада №71. Остальные пока что не вернулись с летних каникул. Однако, по словам воспитателей, если к середине сентября группы вновь будут в полном составе, то в ноябре многие из них уйдут на вынужденные каникулы: слабый иммунитет, холодная погода, сокращение солнечного дня - все это в совокупности создает благодатную почву для распространения ОРВИ и гриппа.

«Иногда уходят целыми группами. Получается, воспитанников очень мало, а болеют долго. Иногда родители после болезни пытаются немного передержать детей, чтобы они окрепли», - рассказала воспитатель филиала №3 детского сада №71 Пензы Яна Никишина.

Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, уже сегодня в дошкольные учреждения региона стала поступать вакцина против гриппа. Прививать малышей будут с согласия родителей.

«К сожалению, родители часто отказываются от вакцинации. Тем самым они не знают, что будет с ребенком в этот период или в любой другой момент, мотивируя это тем, что сделав прививку от гриппа, дети сразу начинают болеть. Да могут, но они легче перенесут этот процесс и не будет никаких осложнений», - сказала врач-педиатр городской детской поликлиники №2 Анна Россеева.

Врачи настаивают: современные прививки не дают побочных эффектов, а поднявшаяся после прививки температура - это естественная реакция организма. Прививочная кампания продлится до 1 ноября.