В Пензе стартовала прививочная кампания

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03 сентября 2019, 19:02Общество
Во все пензенские учреждения здравоохранения поступила первая партия вакцины против гриппа. Одними из первых прививку сделали воспитанникам детских садов.
65 из 180. Столько ребят сейчас находятся в филиале детского сада №71. Остальные пока что не вернулись с летних каникул. Однако, по словам воспитателей, если к середине сентября группы вновь будут в полном составе, то в ноябре многие из них уйдут на вынужденные каникулы: слабый иммунитет, холодная погода, сокращение солнечного дня - все это в совокупности создает благодатную почву для распространения ОРВИ и гриппа.
«Иногда уходят целыми группами. Получается, воспитанников очень мало, а болеют долго. Иногда родители после болезни пытаются немного передержать детей, чтобы они окрепли», - рассказала воспитатель филиала №3 детского сада №71 Пензы Яна Никишина.
Для того, чтобы избежать подобных ситуаций, уже сегодня в дошкольные учреждения региона стала поступать вакцина против гриппа. Прививать малышей будут с согласия родителей.
«К сожалению, родители часто отказываются от вакцинации. Тем самым они не знают, что будет с ребенком в этот период или в любой другой момент, мотивируя это тем, что сделав прививку от гриппа, дети сразу начинают болеть. Да могут, но они легче перенесут этот процесс и не будет никаких осложнений», - сказала врач-педиатр городской детской поликлиники №2 Анна Россеева.
Врачи настаивают: современные прививки не дают побочных эффектов, а поднявшаяся после прививки температура - это естественная реакция организма. Прививочная кампания продлится до 1 ноября.
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