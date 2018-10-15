В Пензе стартовала «Неделя без турникетов»

Пенза присоединилась к всероссийской «Неделе без турникетов» (6+). Это акция, в рамках которой студенты и школьники могут посетить площадки местных производственных предприятий, чтобы в дальнейшем определиться с выбором места работы.

Ребята посетили конвейер по производству газовых и электрических плит. В день с него сходит около 500 единиц продукции. Примерно столько же производят бойлеров для нагрева воды. Там, в одном из подразделений «Пензенского производственного объединения электронной вычислительной техники», трудятся 150 человек. Большая часть - молодые специалисты.

«Стараемся привлекать молодежь, так как на данном производстве необходимо соблюдать технику безопасности, что с возрастом становится делать труднее», - рассказал директор по производству газовых и электрических плит Константин Семин.

Как налажено производство, пришли посмотреть студенты ПензГТУ. На фрезерном участке молодежь увидела, как специалисты работают на станках с числовым программным управлением. В соседнем помещении было еще меньше работников, так как лазерная резка практически полностью автоматизирована. Будущие выпускники уже сейчас задумываются о трудоустройстве.

«В 2018 году проходили практику на предприятиях, думаю, что это положительный момент, который поможет после университета определиться с тем, куда идти работать», - отметил студент второго курса ПензГТУ Сергей Петерс.

На открытии «Недели без турникетов» говорили о профориентационной работе. Для студентов технических специальностей подобные экскурсии проводят регулярно, чтобы заинтересовать их и направить в нужное русло, когда те будут искать себе работу. В подготовленных и инициативных кадрах нуждаются практически все промышленные предприятия региона.

«Некоторые относятся к этому скептически, но могу сказать, что я сам в 1999 году, будучи студентом, пришел на предприятие обычным, рядовым работником и сделал неплохую карьеру», - рассказал председатель пензенского отделения Союза машиностроителей России Алексей Слугин.

«Сейчас предприятия нуждаются не просто в развитии, а в прорыве, это задача, которую поставил президент», - сказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

В течение недели свои двери для учащихся откроют почти 15 предприятий Пензы, Заречного, Сердобска и Нижнего Ломова. Местное отделение Союза машиностроителей планирует провести 100 экскурсий.