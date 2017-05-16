16 мая 2017, 19:20Спорт В Пензе стартовала многодневная велогонка памяти Дениса Кудашева В Пензе стартовала многодневная гонка по велоспорту на шоссе памяти мастера спорта международного класса Дениса Кудашева в рамках открытого чемпионата и первенства Приволжского федерального округа и всероссийских соревнований. Турнир начался с пролога - традиционной гонки с раздельного старта на короткую дистанцию.

Преодолеть 80 километров меньше чем за два часа - это лишь один из этапов многодневной велогонки на шоссе, которая стартовала в Пензе. Турнир посвящен памяти мастера спорта международного класса Дениса Кудашева. Соревнования - традиционные и проводятся в рамках чемпионата и первенства Приволжского федерального округа. Для того, чтобы стать победителем, участникам недостаточно выиграть лишь один заезд.

«Победитель определится не только на каждом этапе, главный победитель определяется по сумме четырех дней соревновательной борьбы», - сказал главный судья соревнований Михаил Вострухин.



Спортсменов ждут два этапа групповой гонки на дистанциях от 30 до 80 километров, а также индивидуальная гонка на 10 километров. В так называемом прологе соревнований — гонке на четыре километра на Олимпийской аллее Пензы — приняли участие около 200 велогонщиков из более чем десяти регионов страны и Донецка.

Команда Чувашии - одна из самых малочисленных: всего три человека. Однако, по словам тренера, они намерены побороться за медали.



«Если повезет, то, может быть, в этом году выиграем, в прошлом году парень второй был. Девочка выиграла, может, в этом году повторит», - рассказал тренер сборной команды Республики Чувашии по велоспорту-шоссе из г. Чебоксары Алексей Семенов.

Велогонка проводится в 12 возрастных категориях. Самые младшие участники — юноши и девушки 2003-2004 годов рождения. Самые старшие — в категории ветераны — до 60 лет и старше. Триатлонистка Дарья Лушникова выступает за пензенскую команду. Девушка уверена в своих силах, к этим соревнованиям она готовилась три месяца.

«Сначала на Кипре, потом в Анапу поехала, большие объемы накатала, тысячи три. Я себя чувствую спокойно, приехала недавно со сборов. Уверена, что получится все», - поделилась она.

С 16 по 18 мая состязания велогонщиков в рамках мемориала Дениса Кудашева пройдут на кольце трассы на Чистых прудах. Начало заездов - в 11.00.

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