В Пензе началась масштабная реконструкция детской больницы

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04 июня 2019, 19:06Общество
В Пензе приступили к реконструкции областной детской клинической больницы имени Филатова. Медицинское учреждение отремонтируют в рамках федеральной программы модернизации детских больниц. На масштабную реконструкцию выделено 500 миллионов рублей. Она коснется хирургического корпуса и бывшего роддома. В последнем подрядная организация уже приступила к работам.
Смех постоянных посетителей Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова в здании не услышат без малого два года. На этот срок офтальмологическое и другие отделения закрыли свои двери для маленьких пациентов. Пока специалисты из этого здания обживают акушерский корпус, в хирургическом вовсю кипит работа.
«По всем этажам ведется демонтаж потолков, полов, стен, части лакокрасочных покрытий, производится усиление дверных проемов, плит перекрытий. Процесс большой и трудоемкий», - рассказал генеральный директор подрядной организации Олег Снадин.
Реконструкция будет проходить в два этапа. На первом переоборудовать и привести к современным нормативам предстоит пять этажей хирургического корпуса. Именно там - в сердце больницы - будут располагаться операционные, хирургические службы, а на первом этаже - приемно-диагностическое отделение и реанимация. Впервые в рамках реконструкции в больнице появится все необходимое для реабилитации.
«Установим оборудование, которого еще никогда не было в областной больнице. Оно связано с реабилитацией детишек с нарушением опорно-двигательного аппарата, неврологическими и перинатальными патологиями», - сказал главный врач Пензенской областной детской клинической больницы имени Филатова Максим Баженов.
В обновленных корпусах изменится и формат стационара: появятся одно-, двух- и трехместные палаты с санузлами. Ожидается, что во время реконструкции между двумя отремонтированными корпусами обустроят теплый переход.
Свои двери обновленный хирургический корпус откроет в феврале 2020 года, а бывший роддом перепрофилируют в педиатрическое отделение к концу 2020-го.
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