В Пензе стартовала масштабная IT-конференция Secon

В Пензе дан старт 11 международной конференции разработчиков программного обеспечения Secon (6+). На масштабный форум собралось рекордное количество участников как из России, так и зарубежных стран.

Сделать необычную, оригинальную фотографию, узнать свою судьбу, а также сразиться в интеллектуальных играх. В фойе областной библиотеки имени Лермонтова десятки пензенских компаний, известных на всю страну, представили свои разработки в IT-сфере. Илья Белобородов презентовал несколько проектов, в том числе - сервис, позволяющий в кратчайшие сроки найти пропавшие вещи или пристроить животных.

«У нас есть достаточно крупные социальные сети. Ежедневно выкладываем информацию о пропажах, находках. С нами сотрудничают приюты и волонтеры, и динамика все выше и выше», - рассказал он.

Масштабная выставка предварила открытие международной конференции разработчиков программного обеспечения - Secon. В числе почетных гостей экспозицию осмотрел губернатор Иван Белозерцев.

Конференция имеет уже 11-летнюю историю и надежного партнера в лице регионального правительства. В 2019 году участниками масштабного форума стали представители из 12 регионов России и восьми зарубежных стран. Приветствуя участников, губернатор подчеркнул важность IT-сферы в современной жизни.

«Без информационных технологий невозможно даже помыслить о том, что мы сможем сделать прорыв в экономике РФ. Задача - готовить специалистов, создавать рабочие места, чтобы представители IT-сферы могли найти свое место в этом пространстве», - сказал глава региона.

В 2019-м статус конференции поменялся. Теперь она - полностью технического формата. В течение двух дней ведущие специалисты поделятся своим опытом в рамках работы секций (6+).