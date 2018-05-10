В Пензе стартовала IV спартакиада молодежи по спортивной гимнастике

В дворце спорта «Буртасы» 129 человек со всей страны стали участниками одних из самых массовых соревнований - IV спартакиады молодежи по спортивной гимнастике. 16 команд юниорок и 14 команд юношей будут бороться за награды на протяжении трех дней (0+).

Свое мастерство будут демонстрировать спортивные гимнасты, всего - 129 человек. Среди них - команда из Томской области. Денис Зайцев в спорте десять лет. Несмотря на болезнь, к этим соревнованиям парень тщательно готовился.

«Никогда нельзя смотреть на оценки соперников. Ты должен посмотреть, что другой участник хорошо выступил, выйти на снаряд, сделать свое и показать, что ты лучше его. В этом секрет успеха», - сказал он.

А вот девушкам из Воронежской области предстояло выполнить целый комплекс упражнений на брусьях, на бревне и опорный прыжок. Представительницы прекрасного пола отмечают, что сделать все легко и быстро им поможет и правильное питание, которого они придерживаются.

«У девочек все также, не надо переусердствовать и нельзя объедаться шоколадками, булками», - сказала участница IV спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике из Воронежской области Яна Ворона.

Спартакиада молодежи России по спортивной гимнастике проверит юниоров и юниорок на выносливость в нескольких видах - многоборье, командном первенстве и отдельных видах многоборья. Спортсмены из Пензенской области надеются, что выступить успешно им поможет поддержка близких.

«Родители всегда поддерживают во всем. Тоже на соревнованиях подбадривают, говорят, чтобы собрался, верят в мои силы», - поделился участник IV спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике из Пензенской области Артем Козлов.

Судьи оценивают строго, но справедливо. Средний балл, который получат спортсмены за выполнение элементов на одном снаряде, - 15. А вот чистота исполнения, согнутые ноги и недотянутый носок могут его резко сократить.

«Судейская оценка складывается из двух основных компонентов - сложность - те элементы, которые выполняют гимнасты, и техника исполнения», - рассказал ведущий специалист федерации спортивной гимнастики России Игорь Козенков.

Соревнования продлятся до 13 мая. Победители и призеры кроме дипломов и памятных призов получат медали и кубки.