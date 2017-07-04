04 июля 2017, 20:01Образование В Пензе стартовала IT-лаборатория В Пензе начала работу IT-лаборатория-2017. В образовательном проекте принимают участие студенты вузов и ученики старших классов школ области. Они пройдут шестинедельную программу обучения основам бизнеса, рекламы и дизайна, а также попробуют свои силы в разработке интернет-игр и приложений для телефонов.

Самые смелые задумки перспективных пензенских студентов и молодых специалистов поможет воплотить IT-лаборатория. Молодежный образовательный форум открылся на базе бизнес-инкубатора «Паршин». Участники, разделившись на команды, пройдут курс обучения и в конце представят собственные изобретения.

Чем будет заниматься на форуме, Юлия Постнова для себя уже решила. Здесь она попытается создать приложение под рабочим названием «Что надеть в такую погоду?»



«Я подумала, что здорово, если будет приложение, которое нам скажет, что погода такая-то, и нужно взять с собой зонт. Надеюсь, это будет полезно всем, а не только мне», - рассказала она.



Помимо погодного приложения в IT-лаборатории обещают воплотить еще девять проектов. В их числе - сервис для измерения загрязнений воздуха, игра для мобильных телефонов и правила дорожного движения для детей.



«Мы работаем в проектах, параллельно учимся и наращиваем свои навыки в программировании, менеджменте и дизайне. В конце этих курсов мы все хотим повысить свои навыки и почувствовать, что такое настоящая работа в команде», - отметил участник IT-лаборатории Александр Гарькаев.

«В итоге хочу получить повышение квалификации, поработать в реальном IT-проекте от начала и до конца, а также завести новые знакомства», - сказал участник IT-лаборатории Владислав Пучков.

По завершении шестинедельного образовательного проекта кому-то из участников предоставят возможность поработать в одной из пензенских IT-компаний. Осуществить задуманное участникам помогут профессионалы, которые курируют каждую из творческих групп. Форум проходит в Пензе при поддержке регионального правительства.



«Между замыслом и реализацией есть определенная дистанция. Ее можно пройти в ближайшие недели. Примерно через пять недель, когда все это завершится, мы увидим семь почти готовых проектов, а, может быть, два или три из них будут совершенно готовы», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.



Молодые специалисты и студенты вузов будут трудиться над своими проектами пять дней в неделю. IT-лаборатория закончит работу 11 августа.

Образование

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