В Пензе стартовала IT-конференция SECON`2018

Что такое блокчейн, какие перспективы у крипто-бизнеса, зачем айтишники пошли в промышленность? Эти и другие актуальные вопросы задавали участники X международной конференции разработчиков программного обеспечения SECON`2018. Форум открылся в библиотеке имени Лермонтова. Внедрение IT-технологий в Пензе впервые обсуждали в формате батла.

«Изменить привычный уклад жизни». Под таким девизом в Пензе начала работу юбилейная конференция разработчиков программного обеспечения SECON`2018. Программисты и айтишники - главные действующие лица этого форума. Они встречали гостей не с хлебом солью, а с новыми разработками. Специалисты одной из IT-компаний провели для гостей квест.

«Мы предлагаем людям обратить внимание на свое чутье, проверить его и попробовать предугадать, что будет в будущем взрывной технологией. У нас есть свой вариант - технологии виртуальной дополненной реальности. И, собственно, мы сподвигаем людей разрабатывать эти технологии. Нам кажется, что за ними будущее», - рассказала участница X международной конференции разработчиков программного обеспечения SECON`2018 Юлия Рогожкина.

Погрузиться в игровой мир приглашали и создатели популярного мобильного приложения «Гильдия героев» (12+). Настоящий косплей на площадке, программисты сменили привычную одежду на тематические наряды. Среди тех, кто примерил образы главных героинь - художники по костюмам. Они с нуля продумывают, как будут выглядеть персонажи игры.

«Это сложный процесс, когда мы вырабатываем идею и пытаемся выразить ее при помощи эскиза. Естественно после этого, когда мы уже смотрим на количество наработок, мы выбираем то, что нам кажется самым удачным», - поделилась участница Х международной конференции разработчиков программного обеспечения SECON`2018 Ася Соколова.

Пензенские программисты представили новинки не только в сфере развлечений. Они точно знают, как сделать дом безопаснее. Разработчики обновили систему «Умный дом», внедрив в нее несколько новых устройств.

«IP-домофонная связь отличается от обычной, возможностью использования в качестве конечных абонентов несколько мобильных устройств жильца, и настройкой переадресации вызовов на любой гаджет», - объяснил участник Х международной конференции разработчиков программного обеспечения SECON`2018 Антон Соколов.

Об умных технологиях речь шла и на панельной дискуссии «Индустрия 4.0 - причем тут мы?». Вопросом задались не только айтишники, но и бизнесмены, представители социальной сферы и власти. Форум стал площадкой для диалога между ними, причем в этот раз, в формате батла.

«Смысл батла, конечно, состоит в том, что один визионер, который продвигает технологии, говорит, что сегодня она уже существует, будущее за ней. Второй, по мнению организаторов - традиционалист, человек, который отстаивает обыденный уклад жизни», - пояснила куратор площадки X международной конференции разработчиков программного обеспечения SECON`2018 Ирина Муравьева.

Все разработки IT-кластера должны применяться на практике, это отметил губернатор Иван Белозерцев. Причем, создавать новые программы необходимо так, чтобы их можно было адаптировать для пензенских промышленных предприятий.

«Я готов из бюджета области выделить дополнительные средства на отдельную программу по поддержке, повышению квалификации в IT-отрасли, подготовке специалистов для того, чтобы ребята получили достойное образование, знания и могли применять их здесь, в Пензенском регионе», - сказал губернатор.

Программа юбилейной конференции очень насыщенная, она рассчитана на два дня. Во второй день участников ждут профильные мастер-классы и тренинги (16+).