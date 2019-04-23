В Пензе стартовала декада правовых знаний

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23 апреля 2019, 19:38Образование
В Пензенском колледже современных технологий переработки и бизнеса проходит декада правовых знаний (16+). В ее рамках студенты могут почерпнуть дополнительную информацию о правах и обязанностях гражданина. Кроме того, они за эти десять дней пообщаются не только с юристами, но и с предпринимателями.
В актовом зале колледжа современных технологий переработки и бизнеса прошла не лекция и не семинар, а непринужденная беседа о том, что такое права и обязанности человека и может ли общество обойтись без них.
В чем отличие между административной и уголовной ответственностью, со скольки лет человек наделяется всеми правами гражданина и что такое право - эти вопросы в рамках декады правовых знаний обсуждают практически все учащиеся колледжа, но первокурсники - в первую очередь. У них продолжается адаптационный период. А вот более узкие проблемы, например, как открыть свое дело - удел студентов постарше. Ради такого случая к ним в гости пришли молодые предприниматели, чтобы поделиться опытом. В библиотеке колледжа занятия решили провести в форме интерактива. За правильные ответы ребята получали условные деньги, на которые потом можно было купить настоящие конфеты.
«Мы полагали, что они не интересуются этим на этапе обучения. А нет, ребята уже активно думают о своем будущем, им интересно знать то, как открывать дело», - рассказала начальник отдела развития Пензенского регионального объединения бизнес инкубаторов Наталья Терешина.
На самом деле, спектр обсуждаемых тем довольно широк. На такие встречи со студентами преподаватели приглашают представителей самых разных сфер: правоохранителей, сотрудников комплексного центра помощи семье и детям, врачей и психологов.
«В конце мы узнаем у детей, насколько им была полезна полученная информация. По опыту прошлых лет стало понятно, что с ребятами нужно больше разговаривать на эту тему», - сказала педагог-психолог Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Екатерина Базарова.
Подобные декады правовых знаний проходят уже несколько лет. В 2019 году такой десятидневный марафон продлится до 25 апреля (16+).
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