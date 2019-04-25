В Пензе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 апреля 2019, 19:56Общество
Пенза присоединилась к всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (0+). Раздавать горожанам символ доблести и мужества советских воинов начали на улице Московской в районе сквера имени Дениса Давыдова.
Волонтеры - представители пензенского Дома молодежи и различных общественных и патриотических объединений планируют до 9 Мая раздать свыше десяти тысяч лент. Только за первые полчаса их получили более 1500 пензенцев.
«В основном, люди сами проявляют интерес, подходят, спрашивают. Помимо ленточки даем историческую справку о возникновении самого ордена и правила ношения. Нельзя ее использоваться в качестве шнурков, на антеннах авто, только на лацкане или груди», - рассказал начальник регионального штаба всероссийского молодежного движения «Волонтерская рота боевого братства» Виктор Колгатин.
25 апреля 2019, 19:56В Пензе стартовала акция «Георгиевская ленточка»
25 апреля 2019, 19:53Пенза готовится к Jazz May-2019
25 апреля 2019, 19:48Полицейскую спасли упавшую в Суру пензячку
25 апреля 2019, 19:48Губернатор поручил увеличить финансирование БК «Юность»
25 апреля 2019, 19:41Служащие храмов поделились с пензенцами секретами приготовления пасхи
25 апреля 2019, 19:36В Пензе стартовал открытый чемпионат и первенство области по боксу
25 апреля 2019, 19:19Пензенская область присоединилась к Европейской неделе иммунизации
25 апреля 2019, 19:16Пензенцы и единороссы приняли участие в акции «Чистый четверг»