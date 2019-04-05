В Пензе стартовал турнир по плаванию, посвященный Дню космонавтики

Во дворце спорта «Сура» стартовали соревнования (0+) по плаванию по случаю грядущего Дня космонавтики за призы Героя России Александра Самокутяева. В 2019 году они впервые получили статус всероссийских. За золотые медали турнира борются 760 спортсменов из 24 регионов страны.

В каждом заплыве - своя маленькая история. Для кого-то она заканчивается триумфом, а для кого-то - крушением надежд на пьедестал. Несмотря на то, что на турнире ребята не отбираются на соревнования более высокого уровня, победа в заплыве для спортсменов - дело принципа. Кроме того, юные пловцы могут повысить спортивный разряд.

«Думаю, что меня догнали, потому что сил не хватило, но я ускорился, задержал дыхание, поэтому вырвался на финише вперед. Чтобы выиграть заплыв, надо держать волю в кулаке. Следующая дистанция - 800 метров кролем, должен выполнить первый разряд», - рассказал участник соревнований из города Долгопрудный Артем Лобинцев.

Этот турнир для Пензы уже стал ежегодным. Он проходит в четвертый раз. Однако лишь в 2019-м соревнования получили статус всероссийских. В них принимают участие 760 спортсменов из 24 регионов страны. По традиции, турнир посвящен Дню космонавтики, а спортсменов поприветствовал человек, который дважды бывал в космосе, Александр Самокутяев.

«Поздравляю вас от лица центра подготовки космонавтов с началом всероссийских соревнований по плаванию. Желаю всем удачи и честной борьбы», - сказал он.

Отметить День космонавтики по-спортивному решили не только во дворце спорта «Сура». Параллельно с заплывами профессионалов в бассейнах всего региона стартовали более 2000 любителей.

«Соревнования стартовали во всех общеобразовательных учреждениях Пензенской области. В заплывах участвуют не профессионалы, а обычные ученики», - рассказал заместитель главного судьи соревнований Дмитрий Сватухин.

Турнир продлится три дня. Завершатся всероссийские соревнования по плаванию на призы Героя России Александра Самокутяева 7 апреля (0+).