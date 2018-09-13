В Пензе стартовал турнир по художественной гимнастике

В Пензе 13 сентября стартовал традиционный «Турнир памяти заслуженного тренера России Натальи Дмитриевны Лифиренко» по художественной гимнастике (0+).

Соревнования будут проходить во дворце спорта «Буртасы». Мероприятие продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Так, 13 и 14 сентября состоятся соревнования по многоборью, а 15 сентября пройдут финалы в отдельных его видах.

Состязания будут начинаться каждый день в 10.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».