13 сентября 2018, 16:38Спорт

В Пензе стартовал турнир по художественной гимнастике

В Пензе 13 сентября стартовал традиционный «Турнир памяти заслуженного тренера России Натальи Дмитриевны Лифиренко» по художественной гимнастике (0+).

Соревнования будут проходить во дворце спорта «Буртасы». Мероприятие продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Так, 13 и 14 сентября состоятся соревнования по многоборью, а 15 сентября пройдут финалы в отдельных его видах.

Состязания будут начинаться каждый день в 10.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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