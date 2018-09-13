В Пензе стартовал турнир по художественной гимнастике

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 сентября 2018, 16:38Спорт
В Пензе 13 сентября стартовал традиционный «Турнир памяти заслуженного тренера России Натальи Дмитриевны Лифиренко» по художественной гимнастике (0+).
Соревнования будут проходить во дворце спорта «Буртасы». Мероприятие продлится до 15 сентября, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Так, 13 и 14 сентября состоятся соревнования по многоборью, а 15 сентября пройдут финалы в отдельных его видах.
Состязания будут начинаться каждый день в 10.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 сентября 2018, 19:56Лжесотрудники МЧС вымогают деньги у пензенских предпринимателей
13 сентября 2018, 19:53В Пензе детям с ограниченными возможностями рассказали о работе кинолога
13 сентября 2018, 19:41Пензячка вернулась с конкурса по бодибилдингу и фитнес-бикини с победой
13 сентября 2018, 19:38В Пензе реализуется проект по повторному использованию промывных вод
13 сентября 2018, 19:23Отличившимся пензенцам планируют присваивать «звезды» на «лестнице славы»
13 сентября 2018, 19:16В Пензенской области долги за газ превысили миллиард рублей
13 сентября 2018, 19:14Пензенские общественники проверили пешеходные переходы возле школ
13 сентября 2018, 19:09В Пензе на улице Рахманинова открыли обновленное отделение «Почты России»