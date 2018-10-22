В Пензе стартовал турнир по бильярду «Золотая лига - 2019»

Пенза открыла международный турнир по русскому бильярду среди любителей от 50 лет «Золотая лига - 2019» (18+). Эти соревнования продлятся почти год. В этом сезоне борьбу за победу начали 60 спортсменов.

В Пензу на международный турнир по русскому бильярду съехались мастера кия со всей страны. Среди участников - и профессионалы с многолетним стажем, и те, кто только недавно заинтересовался этим видом спорта. Главное условие турнира - игроку должно быть не меньше 50 лет.

«Детей вырастили, дом построен, деревья посажены, все дела сделаны. А что теперь делать отцу семейства? Поддерживать себя в хорошей спортивной форме, быть физически здоровым, все это и дает «Золотая лига», - отметил координатор турнира Александр Цигельников.

Меткий глаз, чтобы сделать точный расчет, - это далеко не все, что необходимо для победы. В этом спорте, уверены игроки, внимание должно быть к любой детали - от постановки ног до эмоционального настроя.

«Важно все: и навыки, и меткий глаз, и руки, и ноги. Самое сложное - настроиться на игру», - сказал участник турнира Евгений Волошин.

В 2018 году стартовала седьмая серия игр «Золотой лиги». В первом этапе приняли участие почти 60 спортсменов из 18 регионов страны, а также из Украины. Пензенскую область представляют 20 человек.

«Пенза принимает этап турнира в третий раз, а первый этап открываем второй год подряд. В регионе - очень активные ветераны-сеньоры, они часто самостоятельно ездят по регионам, общаются между собой, играют в бильярд. В Пензе - один из самых лучших клубов, таких в России очень мало», - рассказал президент федерации бильярдного спорта Пензенской области Игорь Ясинецкий.

Турнирная серия состоит из десяти этапов, которые будут проходить в течение всего 2019 года. Итоги подведут в сентябре 2019. В суперфинал выйдут 16 лучших игроков. Следующий этап среди любителей бильярда пройдет в Анапе 30 ноября.