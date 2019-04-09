В Пензе стартовал театральный фестиваль «Золотая провинция»

В регионе театральный фестиваль «Золотая провинция» (12+) впервые стартовал сразу на трех городах - в Пензе, Кузнецке и Заречном. В областном храме Мельпомены программу фестиваля открыл Московский драматический театр «Сфера» спектаклем «Старший сын» (16+) по пьесе Александра Вампилова. Многим зрителям ее сюжет знаком по одноименному фильму (12+).

Молодой человек видит в одном из окон ссору отца и сына, и решает представиться внебрачным ребенком пожилого мужчины. Чтобы переночевать, он становится «старшим сыном». Но поверхностный мотив перерастает в большее, человеческие взаимоотношения затягивают героя. В этой человечности режиссер Александр Коршунов и видит уникальность автора пьесы Александра Вампилова. Задача московского драматического театра «Сфера» осложнилась тем, что история «Старшего сына» хорошо известна зрителям по фильму.

«Мы очень волновались, и я долго решался на эту постановку, потому что это прекрасный фильм. Но когда приступили к работе над пьесой, то почувствовали, какая это бездна, Вампилов. Как много там все равно останется неоткрытого, личного, совершенно уникального материала, человеческого, душевного, драматургического. Считаю, что Вампилов - абсолютный классик, и «Старший сын» - одна из лучших его пьес», - отметил Александр Коршунов.

Его с Пензой связывает также семейная история. Его дед Илья Судаков, режиссер и актер МХАТа и Малого театра, родом из нашего региона. Это еще одно подтверждение, что провинция иногда может быть золотой. Фестиваль, который в Пензе открыл спектакль Московского драматического театра «Сфера», проходит в восьмой раз. В 2019 году с рекордным количеством площадок.

«У нас насыщенная программа как никогда - 23 постановки в трех городах на восьми площадках: три - в Кузнецке, четыре - в Пензе и две - в Заречном», - рассказала художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Фестиваль продлится до 14 апреля. За неделю зрители увидят 23 постановки 12 театров из России, Грузии и Германии.