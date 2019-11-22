В Пензе стартовал театральный фестиваль «Окно»

В Пензе стартовал первый открытый фестиваль-конкурс детских театров и молодежных студий «Окно» (6+). В течение двух дней девять коллективов со всей области представят свои лучшие постановки.

Первый фестиваль-конкурс театров и молодежных студий открыла совсем недетская постановка. Коллектив из Нижнеломовского района представил на суд жюри спектакль Татьяны Раздорожной «Оскар. Письмо» (12+). Это философская история об умирающем мальчике.

«Этот спектакль очень сложен не только для детей, но и для взрослых. Исполнителю роли и герою постановки - десять лет. Играть такого персонажа очень сложно. Мы очень долго работали над тем, чтобы понять, как ребенку изобразить человека, который болен, и ему осталось жить совсем немного. Очень много литературы прочитали для этого», - рассказала руководитель театра-студии «Аполлон» из Нижнеломовского района Елена Гришаева.



Помимо этого театра, в финальную часть конкурса вышли коллективы из Пачелмского, Сердобского, Лунинского, Бессоновского и Пензенского районов, а также из областного центра. Все они прошли тщательный отбор в рамках заочного этапа.

«Этот фестиваль был объявлен в начале 2019-го и приурочен к Году театра в России. В мае прошел первый заочный этап, в котором приняли участие 16 творческих театральных коллективов, во второй тур прошли девять спектаклей», - сказала художественный руководитель Пензенского областного Дома народного творчества Гульфия Баткаева.

Итоги фестиваля подведут 24 ноября. Победителей и призеров наградят в различных номинациях. Также 24 ноября состоится показ спектакля «Валентин и Валентина» (12+) театра «Кириллица», который стал финалистом первого окружного фестиваля школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье», инициированного полномочным представителем президента России в ПФО Игорем Комаровым. Напомним, в рамках этого конкурса продолжается интернет-голосование (0+).