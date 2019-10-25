В Пензе стартовал театральный фестиваль «Маскерадъ»

В очередь на сцену пензенского драматического театра имени А.В. Луначарского выстроились девять коллективов из Пензы, Заречного, Москвы, Ульяновска, Саратова и Перми.

Все постановки так или иначе связаны с именем Всеволода Мейерхольда - его 145-летию и посвятили третий международный фестиваль на Сурской земле.

В программе «Маскерада» (18+) - спектакли по произведениям Николая Гоголя, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Николая Эрдмана и других авторов. Их будут ставить всю ближайшую неделю, вплоть до 31 октября. В этот день в областном драматическом театре актеры московского театра «На Юго-Западе» покажут спектакль «Чайка» (12+). Кстати, открывали фестиваль тоже москвичи - артисты «Школы драматического искусства».

«Очень приятно оказаться в Пензе. Многие из нас в этом городе впервые, и есть приятное ощущение от сцены, от театра, от встречи с друзьями и с теми, с кем только познакомился – такого по-настоящему театрального города», - сказал руководитель творческой лаборатории «Школы драматического искусства» Игорь Яцко.