В Пензе стартовал «Студенческий донорский марафон»

В высших учебных заведениях Пензы стартовала акция «Студенческий донорский марафон» (18+). Сдать кровь собрались несколько десятков учащихся одного из технических вузов региона.

Прежде, чем попасть в кресло для переливания крови, каждый должен пройти небольшой медосмотр.

«Требования стандартные: совершеннолетие, хорошее здоровье. Кроме того, донор должен быть отдохнувшим, с утра рекомендуется выпить сладкий чай», - рассказал врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

Многие из участников акции присоединились к проекту «Студенческий донорский марафон» впервые. Кто-то даже признался, что боится вида крови, но готов преодолеть свой страх ради благого дела.

«Думаю, что моя кровь поможет многим людям. И для меня это плюс, так как организм будет учиться восстанавливать ее запасы, то есть это полезно», - сказал донор Алексей Киселев.

По правилам, за одну донорскую сессию можно сдать не более 500 миллилитров крови. Во время процедуры за состоянием каждого участника акции следят медсестры.



«Делаю это впервые, думаю, что это должен сделать каждый», - призвал донор Николай Кофтенкин.

«Главная цель - помочь другим. Не нужно этого бояться, это не больно», - сказал донор Диана Надеева.

Вся полученная кровь, а это несколько десятков литров, поступит в Пензенский областной клинический центр крови. Там образцы разделят по группам и отправят на хранение.