16 октября 2017, 16:04Общество В Пензе стартовал седьмой сезон программы «1000-list-nick» В Пензе в институте регионального развития стартовал седьмой сезон программы «1000-list-nick» (0+).

Главными участниками мероприятия стали школьники, которые в дальнейшем будут организаторами внутришкольных мероприятий программы, а также координаторы Пензенской Лиги Новых школ.

дает возможность пензенским школьникам расти и развиваться, приобретать новые компетенции и навыки, познавать самих себя и открывать свой потенциал.

В 2012 в пензенскую Лигу новых школ входило всего 25 школ региона. Сейчас в программе участвуют уже 65 образовательных учреждений.

После официального старта участники распределились по диалоговым площадкам. Там, в дружеской атмосфере в формате интерактива ребята обсудили цели и задачи программы, познакомились с мероприятиями нового сезона, такими, как комплекс мероприятий «Фактор успеха»: деловые игры «Бизнесмания» и «Чемпионат управленческой борьбы», межшкольные соревнования «Кубок Новатора», комплекс интернет-конкурсов «НоваторWeb».

Для учителей-координаторов прошло организационное совещание по вопросам развития и реализации программы «1000-list-nick». Перед педагогами выступили главный специалист-эксперт минпрома Пензенской области Тамара Оноприенко, руководители музея занимательных наук «Реактор», руководитель детского научного клуба города Пензы Наталья Филимонова, а также представители Ассоциации ЦМИТ Пензенской области.

«Зарядившись неповторимой энергией «1000-list-nickа», участники события вновь собрались в зале. Здесь выявили команду, которая получила звание «Самой внимательной и находчивой», а также приятный приз. Событие завершилось, но впереди ждет яркий, увлекательный сезон, мотивирующий на развитие, дающий силу идти вперед и создавать свое лучшее будущее», сообщает пресс-центр областного правительства.

Напомним, комплексная межведомственная программа вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-list-nick» уже шесть лет подряд позволяет школьникам расти и развиваться, приобретать новые компетенции и навыки, а также познавать себя и открывать свой потенциал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/10/16/11135393

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