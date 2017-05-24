24 мая 2017, 20:02Общество В Пензе стартовал региональный форум предпринимателей В Пензе проходит региональный форум предпринимателей. В течение четырех дней в областной библиотеке имени Лермонтова представители бизнес-сообщества и власти объединятся на различных дискуссионных площадках. Также запланировано проведение обучающих мастер-классов для сотрудников предприятий региона. Форум посетили более 500 представителей бизнеса со всей Пензенской области.

Проблемы малого и среднего бизнеса обсудили на форуме предпринимателей. В 2017 году он прошел в обновленном формате. Событие носит название «Время новых возможностей». По словам организаторов, форум должен стать зоной комфорта для местного бизнеса. Проблемные вопросы должны быть высказаны прямо и аргументировано.

«Мы видим, что за три года немало сделано для развития бизнеса Пензенской области. Об этом говорят сами экономические показатели», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Предприниматели обсудили проблемы взаимодействия бизнеса и власти, развитие молодежного предпринимательства и популяризацию этого вида деятельности среди школьников и студентов, систему государственной поддержки малого и среднего бизнеса и другие насущные вопросы. Среди самых острых — налог на движимое имущество.



«У людей имеется очень большое опасение, что после введения этого налога развивать предпринимательство в Пензенской области будет невыгодно», - сказал модератор площадки «Бизнес и власть. Точки соприкосновения» Сергей Митясов.



Знаком «Почетный предприниматель» наградили выдающихся бизнесменов региона. Среди них — генеральный директор холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.



Форум завершится 26 мая. За четыре дня работы пройдут более десяти дискуссионных площадок. Все предложения, которые выдвинут предприниматели, обобщат. По каждому из них губернатор Пензенской области Иван Белозерцев примет решение.

Общество

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