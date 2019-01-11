В Пензе стартовал региональный этап предметных олимпиад школьников

Пензенские школьники выполняли в институте регионального развития задания регионального этапа олимпиады по французскому языку. В тестировании приняли участие 12 человек.

Девятиклассница Анастасия Коннова уже имеет опыт участия в самых разных конкурсах и олимпиадах. Ее мечта - попасть во Францию, поэтому она настраивает себя только на победу.

«Школа выделяет время, в которое мы не ходим на уроки, а готовимся с педагогом по французскому языку, он решает с нами варианты предыдущих лет, поэтому сюда приходишь спокойным, потому что готов и не переживаешь, уверен в своих силах», - рассказала она.

Пензенские гимназии №1 и №6, а также школы из Заречного и Кузнецкого района подготовили своих воспитанников к олимпиаде лучше всех. Именно их дети победили на муниципальном этапе и прошли в региональный. Дальше - только Москва. Пожелать удачи франкоговорящим пензенцам пришел председатель коллегии жюри.

«Вы все молодцы, поздравлю вас и желаю новых успехов, чтобы каждый участник показал себя с самой лучшей стороны», - сказал председатель жюри олимпиады Андрей Борисов.

Перед началом - необходимый инструктаж. Участникам нельзя пользоваться ни телефонами, ни словарями. На выполнение заданий им отводится четыре часа. В первый день участники выполняют письменную работу. На следующий день - устная часть олимпиады. Организаторы надеются, что дети справятся, ведь Пенза традиционно славится своими олимпиадниками.

«Результативность участия - 62,5%, для области это очень высокий процент. На олимпиаде по немецкому языку из четверых с победой вернулись трое, по физике - трое из двух, по литературе - два призера, радуемся за детей, ждем таким же успехов в 2019 году», - рассказала главный специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Ольга Дворянская.

Французский язык открыл региональный этап предметных олимпиад школьников (12+). Он продлится почти два месяца и закончится 25 февраля олимпиадой по праву.