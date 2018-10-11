В Пензе стартовал региональный чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

В Пензенской области стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (16+). Соревнования проходят по десяти компетенциям. Среди них - фотограф-репортер, поварское дело, дизайн персонажей, зубной техник, лабораторный и медицинский анализ.

«Необходимы знания анатомической формы естественных зубов, терпение, усидчивость и стремление», - рассказал участник конкурса Андрей Борисов.

Студентам медколледжа с нарушением слуха недуг не мешает качественно выполнять задание. Точно так же, как над красивыми улыбками специалисты трудятся в зуботехнических лабораториях, девять участников конкурса профмастерства среди инвалидов «Абилимпикс» изготавливают зубные коронки.

«Самое главное, это, конечно, эстетика и воссоздать зуб для его функционирования, чтобы он хорошо пережевывал пищу. Времени на выполнение задания - четыре часа. За это время они должны изготовить три восковые композиции», - пояснил главный эксперт конкурса Юрий Саватеев.

За звание лучшего в своем деле соревнуются и в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ». Конкурсанты определяют уровень нитратов в овощах и фруктах, изучают под микроскопом гистологический препарат и определяют уровень гемоглобина в крови.

«Самое сложное - это гематология, потому что в ней есть биоматериалы. Надо быть осторожным», - отметила участница конкурса Диана Маркарьян.

«Данные манипуляции они изучают на профессиональных модулях. Гематологические, санитарно-гигиенические исследования, гистология. К четвертому курсу ребята обладают навыками профессиональной деятельности», - пояснила преподаватель пензенского базового медицинского колледжа Анастасия Озерова.

Пензенская область - в числе лидеров в России по трудоустройству выпускников с ограниченными возможностями здоровья. В базовом медицинском колледже готовят профессионалов по двум специальностям - лабораторная диагностика и ортопедическая стоматология. Инклюзивная система позволяет трудоустраиваться всем выпускникам.

«Трудности в общении, в принципе, исчезают. Они понимают, что с ними можно найти общий язык», - сказала главный эксперт конкурса Ирина Ситникова.

Итоги регионального чемпионата подведут 12 октября. Студенты, показавшие лучшие результаты войдут в состав сборной, которая представит область в Москве на Национальном чемпионате «Абилимпикс» (16+).