В Пензе стартовал профориентационный марафон

Автослесарное дело, парикмахерское искусство, швейное моделирование и не только. Для учеников пензенского «Центра образования» стартовал профориентационной марафон. В течение года ребятам предстоит пройти набор курсов, которые помогут им определиться с будущей профессией.

Правильно сервировать стол и пользоваться приборами не так просто, как кажется. Эти навыки пригодятся ребятам не только в жизни, но и, возможно, станут определяющими при выборе будущей профессии. Школьники «Центра образования» принимают участие в масштабной профориентационной акции «Билет в будущее» (6+).

«До конца года им предстоит решать различные задачи, преодолевать трудности, для того, чтобы получить билет, который может стать пропускным в колледж, который они выберут», - рассказала директор МБОУ «Центр образования» Пензы Инна Орлова.

Еженедельно ребят будут знакомить с новыми профессиями. Выбрать будет из чего. Им представят более 50 специальностей, которые для удобства разбиты на модули.

«Ребята пройдут множество секций, чтобы в конце года определиться с тем, какая профессия им ближе и понятнее», - сказала директор МБОУ ДО «Центр Технологического обучения» Светлана Кудинова.

В профориентационной акции будут задействованы все ученики «Центра образования». Начиная с пятого класса, с детьми проводятся квесты и игры, которые в будущем помогут им сделать правильный выбор.