В Пензе стартовал переходный тур первенства России по водному поло

В Пензе стартовали игры переходного первенства России по водному поло (0+) среди юношей до 17 лет.

В соревнованиях примут участие шесть команд из четырех регионов страны – Санкт-Петербурга, Московской области (город Руза), Пермского края и Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Сборные, которые займут призовые места, выступят в новом спортивном сезоне 2018-2019 годов в турах первенства России в составе первой группы, пишет ИА «Пенза-Пресс».