В Пензе стартовал открытый Кубок области по теннису

На теннисных кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» стартовал открытый Кубок региональной федерации тенниса (0+). Его участниками стали не только пензенские спортсмены, но и гости из Москвы, Екатеринбурга, Самары, Саратова и Тольятти. За победу в двух возрастных категориях борются около 100 человек.

Спортсмены подбадривали сами себя после каждого удачного розыгрыша. Они старались не терять боевой настрой и концентрацию, ведь игра шла в максимально быстром темпе. Согласно регламенту, поражение всего в одной игре оставляет участника турнира за бортом соревнований. Спортсмены не скрывали радости от победы и за пределами корта.

«Очень рад, это моя первая победа над Александром Кочетковым, он стабильный, выполняет сильные и быстрые удары, с ним приятно играть. Буду стараться дальше играть в том же темпе», - сказал участник турнира Тимур Антонян.

Ребята соревнуются в двух возрастных категориях: в младшей - спортсмены 9-10 лет, в старшей - 11-13 лет. За победу в Кубке поспорят не только одиночки. На корты также выйдут смешанные пары, чтобы определить сильнейших в миксте. Пензенские спортсмены входят в число фаворитов во всех дисциплинах.

«От региона примерно 20 участников. Их уровень достаточно высок. Есть ребята, которые претендуют на призовые места и победу, будем за них болеть. Желаю всем удачи», - рассказал представитель федерации тенниса Пензенской области Павел Онищенко.

Все победители Кубка федерации тенниса Пензенской области станут известны 25 августа (0+). Также организаторы проведут утешительные соревнования для спортсменов, которые вылетят в первом раунде.

Параллельно с этим турниром на кортах комплекса «Семейный» будут идти игры первенства региона среди спортсменов до 17 лет (0+). По его итогам будет сформирован состав команды, которая отправится в Рязань, где 10 сентября стартует командное первенство России по теннису (0+).