В Пензе стартовал открытый чемпионат и первенство области по боксу

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25 апреля 2019, 19:36Спорт
Опытные боксеры поборются за титул лучшего спортсмена региона (6+). Во дворце единоборств «Воейков» проходит открытый чемпионат и первенство Пензенской области.
В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов. Каждый бой длится три раунда по три минуты. Победители определятся в категориях: взрослые, юниоры и юниорки. Общий возраст спортсменов - от 16 до 40 лет.
Состязания продлятся три дня. Финальные бои пройдут 26 апреля. Победители чемпионата и первенства войдут в сборную Пензенской области, и будут представлять регион на всероссийских соревнованиях уже летом.
Поболеть за спортсменов могут все желающие. Вход свободный.
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