В Пензе стартовал открытый чемпионат и первенство области по боксу

Опытные боксеры поборются за титул лучшего спортсмена региона (6+). Во дворце единоборств «Воейков» проходит открытый чемпионат и первенство Пензенской области.

В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов. Каждый бой длится три раунда по три минуты. Победители определятся в категориях: взрослые, юниоры и юниорки. Общий возраст спортсменов - от 16 до 40 лет.

Состязания продлятся три дня. Финальные бои пройдут 26 апреля. Победители чемпионата и первенства войдут в сборную Пензенской области, и будут представлять регион на всероссийских соревнованиях уже летом.

Поболеть за спортсменов могут все желающие. Вход свободный.