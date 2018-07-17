В Пензе стартовал очередной этап спартакиады молодежи России

В Пензе продолжается IV летняя спартакиада молодежи России (0+). Уже завершились финальные этапы по вольной борьбе и волейболу. Теперь за звание лучшей сборной вступили 19 команд по бадминтону и 11 - по водному поло.

Лишь на первый взгляд игра в бадминтон кажется такой безобидной. Участники спартакиады молодежи России знают, что выступления с ракетками на спортивном поле зачастую приобретают черты ожесточенной борьбы. И там главное - не растеряться и здраво оценить возможности своего соперника.

«Мы с ними тренировались, вместе ездили на соревнования, и, зная, как они играют, их слабые места, можно заранее сложить определенную стратегию игры», - рассказала участница спартакиады Елизавета Путрова.



Спортсменки из челябинской сборной сделали ставку на хорошую физическую подготовку, которую поддерживают ежедневными тренировками как на стадионе, так и в зале. Главный секрет успеха, по их мнению, - не поддаваться на провокации соперников и полностью быть в игре.

«Главное - сыграть первую игру, она самая сложная. Дальше уже показывать все, что можешь, показать форму, уровень», - сказала участница спартакиады Алина Елизарова.

67 юношей и 55 девушек уже прошли этап квалификации. Спортсмены выступают в пяти разрядах: одиночном мужском и женском, парном мужском и женском, а также в смешанном парном.

«Когда встречаются более-менее равные соперники по технике, силе, то случаются розыгрыши по 15-20 ударов с каждой стороны», - рассказал главный судья соревнований Борис Сахнов.

Полуфинальные игры пройдут в среду (0+), 18 июля, а бороться за «золото» бадминтонисты будут в четверг, 19 июля (0+).

На другом конце города в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» на финишную прямую вышли соревнования по водному поло. Там за победу боролись 11 сильнейших команд страны. Каждая игра состоит из четырех периодов по восемь минут каждый.

«Баллы не имеют значение, тут есть правила игры, соревнований, которые нужно соблюдать, а нам судить по ним. Нарушители получают наказание в виде пятиметровых штрафных, пенальти, как в футболе называют, или удаления на 20 секунд», - рассказал главный судья соревнований Пивоваров.

Фаворитами турнира называют сборные из Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Москвы и Московской области. Кто оправдает ожидания, выяснится уже скоро. Финальные игры в бассейне ФОКа «Дельфин» пройдут 21 июля (0+).