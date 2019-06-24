В Пензе стартовал новый сезон летней школы «TeenГрад»

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24 июня 2019, 19:21Образование
Создать потенциально успешный стартап за десять дней. В Пензенском областном училище олимпийского резерва стартовал восьмой сезон летней школы «TeenГрад-2019» (12+).
В этом году ее участниками стали более 100 человек - старшеклассники из Пензы, Саратова, Самары и полуострова Крым. В рамках летней школы им предстоит создать проекты по восьми направлениям, в числе которых 3D-моделирование, дизайн, программирование и другие. Также ребята станут участниками мастер-классов и лекций от практикующих специалистов, среди которых немало выпускников "Тинграда" прошлых лет.
«Набор тьюторов, который здесь подобран, он уникален. Все эти десять дней, кроме образовательного процесса, это еще и сплочение, дружба, возможность создать команду, потому что за это время они должны реализовать проект. В первый день они выбирают тематику. Мы готовим им шаблоны, потому что нужно направить их в нужное русло, но они выбирают, формируют команду, и после этого в течение десяти дней должны сделать то, что многим не удается сделать за месяцы», - рассказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.
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