В Пензе стартовал новый сезон летней школы «TeenГрад»

В этом году ее участниками стали более 100 человек - старшеклассники из Пензы, Саратова, Самары и полуострова Крым. В рамках летней школы им предстоит создать проекты по восьми направлениям, в числе которых 3D-моделирование, дизайн, программирование и другие. Также ребята станут участниками мастер-классов и лекций от практикующих специалистов, среди которых немало выпускников "Тинграда" прошлых лет.

«Набор тьюторов, который здесь подобран, он уникален. Все эти десять дней, кроме образовательного процесса, это еще и сплочение, дружба, возможность создать команду, потому что за это время они должны реализовать проект. В первый день они выбирают тематику. Мы готовим им шаблоны, потому что нужно направить их в нужное русло, но они выбирают, формируют команду, и после этого в течение десяти дней должны сделать то, что многим не удается сделать за месяцы», - рассказал министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.