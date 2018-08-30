В Пензе стартовал новый набор в Яндекс.Лицей

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30 августа 2018, 15:37Образование
В Пензе начался набор на бесплатные курсы для школьников, которые хотят научиться программированию.
Как сообщает пресс-служба регионального минобра, чтобы получить приглашение на собеседование, необходимо до 9 сентября пройти анкетирование на сайте и тест в режиме онлайн.
Поступить в Яндекс-Лицей могут восьми- и девятиклассники. Ребята занимаются по общей программе в течение двух лет.
«На занятиях они осваивают Python — довольно простой для новичков язык, который одинаково востребован в IT-компаниях и в научной среде, — и учатся применять полученные знания на практике. Преподают опытные местные педагоги, прошедшие обучение в Яндексе», - пояснили в министерстве.
В Пензе Яндекс.Лицей сотрудничает с лицеем современных технологий управления № 2, школой № 64 и «УМЦ Высоких Технологий». На этих площадках занятия будут проходить дважды в неделю после 15.00. А учащиеся Губернского лицея будут работать по программе Яндекс.Лицея на уроках информатики в рамках основной учебы.
«В Яндекс.Лицее школьники будут учиться промышленному программированию - начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами. Мы начали этот проект в 2016 году с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах», - рассказала директор Яндекс.Лицея Марина Суслова.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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