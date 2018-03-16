В Пензе стартовал молодежный кинофестиваль KinnoFest-2018

Участников фестиваля приветствовал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов. Он пожелал собравшимся творческих успехов.

«Через два дня, на закрытии фестиваля, мы посмотрим результаты работы юных кинематографистов. Уверен, что они будут интересные, яркие и обнадеживающие», - сказал он.

Министр культуры и туризма Татьяна Курдова пожелала участникам интересных идей и их воплощения.

«Приятно, что это событие собрало талантливую молодежь из разных регионов именно на пензенской земле. Это значит, что наш регион для вас – центр творческого притяжения», – подчеркнула она.

В течение шести лет на фестивале Kinnofest создавались короткометражные ленты о самых ярких инновационных проектах региона.

Фестиваль этого года особенный – его тема «Четвертая промышленная революция. Индустрия 4.0». Площадкой для съемок станет международная конференция разработчиков программного обеспечения SECON’2018, которая пройдет 16-17 марта в Пензе. Взаимодействие двух масштабных мероприятий – KinnoFest и SECON – совершенно новый опыт, который поможет максимально информативно и интересно осветить те фундаментальные изменения, у истоков которых стоит современная молодежь, отметили в пресс-центре регионального правительства.

В ходе мероприятия состоялась жеребьевка, где каждый коллектив-участник выбрал кейс с заданием. Подведение итогов фестиваля, презентация видеоработ конкурсантов и торжественная церемония закрытия (16+) состоятся 17 марта в библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.

Мероприятие проходит в рамках региональной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick». Подробная информация о фестивале, а также все работы заочного этапа размещены на сайте, пишет ИА «Пенза-Пресс».