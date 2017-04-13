13 апреля 2017, 19:16Общество В Пензе стартовал межрегиональный форум «InnoMed – 2017» В Пензе открылся IV межрегиональный форум по вопросам биомедицины «InnoMed – 2017». Тема этого года - «Эффективные модели внедрения инноваций в медицинскую промышленность и здравоохранение». В течение трех дней представители крупнейших компаний и научно-исследовательских центров обсудят меры государственной поддержки для производителей медицинской продукции, вопросы ее импорта и экспорта. Форум начался с выставки новейших биомедицинских разработок.

Решение проблемы незаконного оборота лекарств - в современных технологиях. Компания из Москвы представила новую систему по нанесению маркировки фармпрепаратов, чтобы отслеживать продукцию на всех этапах: от производства до продажи.



«Мы представляем одну из экспериментальных, спортивных систем. Она гораздо быстрее любых европейских производителей позволяет наносить и считывать маркировку до 1000 изделий в минуту и работает на скоростях до 100 метров в минуту», - рассказал генеральный директор ООО «ЦентрПромТех» г. Москвы Денис Банников.



Последние разработки медицинской промышленности презентовали 20 ведущих предприятий из десяти регионов страны. Компания из Санкт-Петербурга представила ультразвуковой аппарат, который впервые полностью создан в России и не имеет аналогов.

«На данный момент мы завершаем финишные испытания, базирующиеся в Санкт-Петербурге. Надеемся, что с июня данный аппарат начнет активно поступать в лечебные учреждения. Будет, естественно, производиться апробация, чтобы сломать стереотип, что в России не умеют делать ультразвук», - сказал региональный директор ООО «Электрон» г. Санкт-Петербурга Роман Осонин.

Пензенская область представила 35 проектов в сфере здравоохранения, медицинского приборостроения и биотехнологий. Одна из последних разработок - остеопластические материалы.



«Это костный блок для замещения дефекта костных тканей. Используется уже год, в основном, в стоматологии и в травматологии. Но продолжаются разработки по модернизации и по улучшению характеристик, потому что стоматологи постоянно требуют новые результаты», - пояснила инженер-исследователь ООО «Кардиоплант» г. Пензы Юлия Юдичева.

Экспозицию осмотрел Губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что в регионе созданы все условия для развития биомедицинского кластера.

«В Пензенском регионе созданы очень хорошие условия для развития биомедицинского кластера. Президент Владимир Путин ставит задачу, чтобы развивалось производство медицинских изделий, препаратов, в целом система здравоохранения, все это - для сохранения жизни людей», - отметил губернатор.



Значимость и необходимость таких встреч для отечественных производителей и для развития здравоохранения страны отметил и главный гость форума - заместитель промышленности и торговли России Сергей Цыб.

«Пензенская область и предприятия, которые здесь находятся, являются одними из ключевых наших партнеров в рамках реализации госпрограммы по развитию фармацевтической медицинской промышленности. Форум InnoMed, на мой взгляд, состоялся. Мы будем его еще шире развивать с точки зрения вовлечения новых регионов», - рассказал он.

В 2017 году в форуме участвуют и зарубежные производители. Свою продукцию представили фирмы из Италии и Индии. Первая изготавливает стоматологические импланты, вторая - изделия для эндоваскулярной хирургии. С руководителями этих компаний губернатор подписал договоры о намерениях сотрудничества.

Общество

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