В Пензе стартовал международный теннисный турнир

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27 августа 2019, 19:29Спорт
На кортах пензенского спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» кипят нешуточные страсти. Там стартовал международный женский теннисный турнир (0+) с призовым фондом в 25 тысяч долларов.
Пенза принимает соревнования такого ранга после семилетнего перерыва. В последний раз международный теннисный турнир Penza Cup провели на кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» в 2012-м. Тогда в нем приняли участие спортсмены из 18 стран мира, на этот раз - представители шести государств.
«В Пензенской области - действительно достойная база для того, чтобы проводить турниры такого уровня. Для нас это очень важно, потому что в регионе теннис развивается, и все больше и больше детей начинают им заниматься. Надеюсь, что мы увидим хорошую игру», - сказал глава региона.
На турнир заявилось свыше 100 участниц из России, Турции, Сербии, Украины, Белоруссии, Боснии и Герцеговины. Среди теннисисток - титулованная 123-я ракетка мира Виталия Дьяченко. Для нее эти состязания станут первыми после вынужденного перерыва в карьере.
«Хочу попробовать свое тело после травмы плеча. Два месяца не играла в теннис. Это будет практика для руки», - рассказала она.
Призовой фонд турнира составит 25 тысяч долларов. К тому же, победительнице достанется специальный приз - хрустальная ракетка. Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, который стал почетным гостем соревнований, отметил, что международные состязания в Пензе планируется проводить ежегодно. Уже в 2020 году турнир будет значительно расширен по составу участников.
«В рамках этого турнира будут параллельно играть и девочки, и мальчики. Проведем научную конференцию, семинар для тренеров, а также их аттестацию, чтобы повысить качество подготовки спортсменов», - сказал он.
Параллельно со взрослыми соревнованиями на кортах спортивно-оздоровительного комплекса «Семейный» проходят и детские состязания Junior Penza Cup (0+).
Победители обоих турниров станут известны 1 сентября. На эту дату запланированы финальные матчи.
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