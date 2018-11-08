В Пензе стартовал международный фестиваль австрийской музыки

В пензенской областной филармонии в течение четырех дней будут звучать произведения классиков (6+), в частности, Моцарта, Шуберта, Веберна. 7 ноября перед зрителями выступили солисты «Пензаконцерта» и камерные оркестры колледжа искусств.

В XVIII веке Австрия была столицей классической музыки. Воспитав Баха, Моцарта, Шуберта и Малера, Вена стала важным местом для развития музыкальных инноваций. Согреться в осенний вечер теплом австрийской музыки в областной филармонии собрался полный зал.

Подобный фестиваль в Пензе проходит впервые. На изучение классики - четыре дня. Искать баланс между знакомыми мелодиями и необычными формами, пензенцам предлагают сразу в нескольких вариантах.

«Программа очень обширная - она на любой вкус. Есть и теоретическая конференция для тех, кто любит подумать, детский конкурс - для привлечения юных музыкантов к австрийским композициям, музыкальный мост, который будет проходить 8 ноября в картинной галерее, там будут звучать совершенно незнакомые пензенской публике сочинения», - рассказала председатель пензенского отделения международного моцартского общества Елена Севастьянова.

Фестиваль объединит сразу несколько учреждений культуры, где выступят не только пензенские коллективы, но и музыканты из Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт- Петербурга.

В заключительный день, 10 ноября, жителей и гостей города ждет гала-концерт (6+) в большом зале филармонии.