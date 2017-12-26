26 декабря 2017, 19:13Спорт В Пензе стартовал любительский турнир по хоккею для школьников Они пока не профессиональные хоккеисты, а любители. Однако это не мешает юным игрокам отчаянно бороться за победу. В Пензе стартовали соревнования по хоккею среди дворовых и школьных команд (0+). В этом году впервые турнир прошел на площади Ленина.

На главной площади Пензы состоялся главный турнир среди школьников-любителей по хоккею. На ледовой арене боролись ученики 7-ой и 28-ой школ. Правда у этих игроков нет специальной экипировки, а вместо шайбы - мячик. Ребята стали участниками традиционных городских соревнований по дворовому хоккею.

«Дети играют с удовольствием и получают массу положительных эмоций. У нас в городе много дворовых и школьных команд готовых сыграть в хоккей», - рассказала главный специалист комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Оксана Гришанова.



Такой турнир проводят в рамках реализации общероссийского проекта «Детский спорт» с 2013 года. Площадками состязаний, как правило, были дворовые хоккейные коробки. В этом году впервые решили попробовать сыграть на центральной открытой арене города. Хоккеистам-любителям она пришлась по душе.

В первой встрече прошли матчи среди четырех школ Ленинского и Первомайского районов. 27 декабря пройдут матчи среди ребят, которые учатся в Октябрьском и Железнодорожном районах. Всего в соревнованиях примут участие около 80 любителей дворового хоккея. Победителя определят в финале, который состоится 10 января.

Спорт

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