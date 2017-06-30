В Пензе стартовал Лермонтовский праздник

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30 июня 2017, 20:56Культура
Мероприятия 46-го Лермонтовского праздника стартовали в Пензе. Число желающих приобщиться к творчеству великого поэта и прозаика растет с каждым годом.
На улице Лермонтова в сквере имени великого поэта царила необыкновенная атмосфера. Великолепные дамы в сопровождении важных кавалеров, отдыхающие на белоснежных скамейках в тени раскидистых деревьев, размеренные светские беседы и живая музыка.
В сквере им. Михаила Лермонтова особое место заняли инсталляции, посвященные жизни и творчеству великого земляка. Городская библиотека им. Белинского организовала литературный привал, где можно было взять в руки книжный томик и погрузиться в обстановку давно минувших дней.
«Человеку нужно много лет жизни для того, чтобы понять все истоки бытия. Лермонтов очень рано понял жизнь», отметила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
«Землякам остается только гордиться тем, что такой великий человек жил, творил на нашей земле, и нам с вами необходимо беречь эту память, передавать преемственность молодому поколению», - сказал глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Юные пензенские художники подготовили выставку, посвященную жизни и творчеству Михаила Лермонтова.
Каждый год в сквер имени Лермонтова приезжают почитатели таланта харизматичного поэта и прозаика русского наследия.
О том, что Лермонтов для жителей Пензы и области - это все, говорит популярность торжественных мероприятий, которые проходят в дни памяти поэта. Каждый год Лермонтовский праздник собирает десятки тысяч поклонников творчества поэта и прозаика.
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