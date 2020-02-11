В Пензе стартовал конкурс патриотической песни «Февральский ветер»

11 февраля 2020, 19:26Культура
У десятков пензенских детей появилась возможность заявить о своем вокальном таланте. В областном центре проходит конкурс патриотической песни «Февральский ветер» (0+). За звание лучшего борются ансамбли и солисты в возрасте от 8 до 18 лет.
Преподаватель вокала из Пачелмы Надежда Верхова привела для участия в конкуре дочку. Оставшиеся до выступления на сцене минуты они использовали, чтобы еще раз отрепетировать выбранную песню.
«Мой прадед, Лепешкин Владимир Иванович, пережил блокаду Ленинграда, поэтому мы посчитали своим долгом принять участие в этом мероприятии», - сказала она.
Еще одна представительница Пачелмы, Алина Калякина, уже спела, но волнение до сих никуда не пропало.
«Исполнила песню под названием «Белая птица», она про Родину. Сначала я чуть-чуть отстала по ритму, но потом исправилась», - рассказала она.
Так или иначе, каждое из выбранных конкурсантами музыкальных произведений связано с темой войны и Победы. Районный этап отбора конкурса «Февральский ветер» уже прошел. В течение ближайших двух дней в Доме молодежи выступят лучшие представители муниципальных образований и городских округов области. Для кого-то из них эта сцена может стать основой будущих побед.
В финал конкурса выйдут лауреаты первой, второй и третьей степени в каждой из номинаций и в каждой возрастной категории. Также у жюри есть право пропустить дальше кого-то из дипломантов. В итоге на большом концерте (0+) 20 февраля будет представлено около 40 различных номеров.
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