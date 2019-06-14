В Пензе стартовал форум, посвященный сохранению христианского наследия

В Пензе стартовал общественный форум «Христианское наследие в зонах вооруженных конфликтов XXI века: угроза утраты и поиск путей сохранения» (0+). Открытие прошло в стенах Законодательного Собрания Пензенской области. Участниками стали около 50 человек. Среди них - представители международного комитета Красного Креста, международных неправительственных организаций и специалисты по гуманитарному разминированию.

Многие из присутствующих впервые оказались в стенах регионального ЗакСобра. Перед началом дискуссии на тему «Христианское наследие в зонах вооруженных конфликтов XXI века: угрозы утраты и поиск путей сохранения» всем гостям предложили познакомиться со зданием, историко-культурным памятником Пензы, где заседают региональные законодатели. Небольшой рассказ о дворянском собрании предварил основное обсуждение о защите подобных мест от уничтожения, но только в мировых масштабах.

«Проблема сохранения культурного наследия не имеет национальных границ, региональных рамок, потому что она заключается в сохранении самосознания людей. Уничтожение культурного достояния, по сути, равносильно, уничтожению народа», - сказала преподаватель пензенской духовной семинарии Ирина Маслова.

Среди участников общественного форума - военные, представители международного комитета Красного креста, международных неправительственных организаций и специалисты по гуманитарному разминированию. Все те, кто из года в год борются против бессмысленного уничтожения и разграбления памятников культуры и религии. Особое внимание докладчики круглого стола обратили на ситуацию, которая сложилась в Сирии.

«Для простого русского человека, ну, что такое Сирия? Восточная страна с уже традиционной мусульманской культурой. Почему мы, особенно церковь, обращает на это внимание? К сожалению, мало кто знает, что Сирия - это часть современной святой земли», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Участники форума затронули проблему спасения христианских церквей, которые пострадали во время вооруженного конфликта в Сирии. Возможные пути решения озвучили все докладчики. Повлиять на ситуацию, по мнению собравшихся, может ужесточение контроля за состоянием культурного наследия со стороны профильных экспертов, а также соблюдение сторонами конфликта международных договоров.