В Пензе стартовал фестиваль «Белинская весна»

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30 мая 2019, 19:37Культура
В Пензе стартовал первый литературный фестиваль «Белинская весна». Его открытие приурочили ко Дню рождения известного критика и публициста. По старому стилю, Виссарион Григорьевич Белинский родился 30 мая 1811 года.
Торжественный митинг состоялся на Театральной площади, возле памятника критику. Там собрались ценители его творческого наследия, в том числе - представители всех организаций, которым присвоено имя Виссариона Григорьевича Белинского. На открытии фестиваля они возложили цветы к памятнику, а затем перед собравшимися выступили актеры драматического театра.
Фестиваль продлится почти две недели. Главным днем станет 9 июня, когда большой праздник в честь великого критика и публициста пройдет на его исторической Родине в Чембаре, а ныне городе Белинском. Там будут работать интерактивные площадки, для гостей пройдут различные мастер-классы. Они также смогут принять участие в историческом квесте. А в музее-усадьбе Белинского пройдет театрализованная экскурсия «Один день из жизни семьи Белинских».
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