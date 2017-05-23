23 мая 2017, 13:08Общество В Пензе стартовал этап конкурса «Лучший по профессии» В Пензе стартовал этап ежегодного конкурса «Лучший по профессии» на призы губернатора.

Конкурс провели в новом здании школы на перекрестке ул. Шевченко и Новый Кавказ. За главный приз борются 20 работников восьми ведущих строительных организаций региона, также вне конкурса выступают два студента Пензенского колледжа архитектуры и строительства, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Приятно, что первый этап нашего традиционного конкурса проходит именно в этой прекрасной новой школе. На объекте, который 1 сентября примет учеников, трудятся лучшие работники строительных организаций Пензенского региона. Строительная отрасль развивается, вводятся в эксплуатацию новые здания, уровень качества которых заметно выше тех, что строились 10-15 лет назад. Я хочу поблагодарить вас за ваш профессионализм. Я верю, что конкурсы профессионального мастерства дают импульс развитию рабочих специальностей, привлекая к ним внимание молодежи», - сказал глава региона Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, по окончании торжественной части он осмотрел объект, который планируется сдать в эксплуатацию летом. По словам представителей подрядной организации, процесс строительства практически завершен, осталось провести отделочные работы и благоустроить территорию.

Иван Белозерцев отметил, что необходимо уделить особое внимание не только обеспечению комфорта учащихся, но и подбору педагогов.

«Это молодая школа, молодой район, много молодых родителей, для которых важно, чтобы у их детей были самые лучшие учителя. Я дам поручение министру образования Пензенской области Александру Воронкову взять за практику организацию обучающих семинаров, где преподаватели школ смогут обобщить свой опыт и обменяться лучшими методическими наработками. Возможно, такие встречи стоит организовывать ежегодно в преддверии 1 сентября», - сказал губернатор.

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/23/11142830