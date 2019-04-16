В Пензе стартовал чемпионат России по плаванию среди глухих

Проблемы со здоровьем не мешают им показывать высокие спортивные результаты. Во пензенском дворце спорта «Сура» стартовал чемпионат России по плаванию среди глухих (0+). За золотые медали турнира и место в сборной страны будут состязаться 300 спортсменов из 34 регионов страны.

Оказавшись на трибунах дворца спорта «Сура», не сразу можно понять, чем эти соревнования по плаванию отличаются от всех остальных. Дистанции - аналогичные, трибуны заполнены до отказа, на финише идет жаркая борьба за десятые доли секунды. И лишь по прошествии какого-то времени становится очевидно, что в зале непривычно тихо. Дело в том, что все участники этого турнира имеют проблемы со слухом. Чемпионат России по плаванию среди глухих проходит в Пензе во второй раз.

«Думаю, что на этих соревнованиях могут заявить о себе новые молодые ребята. Также есть возможность проявить себя у тех спортсменов, которые уже отбирались на чемпионат мира. Соревнования только начались, могут появиться новые чемпионы», - сказала главный тренер сборной России по плаванию среди инвалидов по слуху Мария Двойникова.

За золотые медали национального турнира борются спортсмены из 34 регионов страны. За шесть соревновательных дней на старт выйдут порядка 300 человек. Пензенские болельщики вправе ожидать от местных пловцов золотых медалей. Так, в составе сборной региона выступает пятикратная победительница Сурдлимпийских игр Ольга Ключникова. Как отмечают судьи, отличия соревнований среди спортсменов с нарушениями слуха от обычных турниров - исключительно технические.

«Во время старта одновременно со звуковым сигналом дается световой: вдоль бортика проложена лента, которая загорается в нужный момент. Соревнования проводятся абсолютно по тем же требованиям и правилам, что и чемпионаты и первенство России по плаванию», - объяснила главный судья соревнований Людмила Карпова.

Чемпионат России по плаванию среди глухих завершится 21 апреля (0+). По его итогам будет сформирована сборная страны, которая выступит на чемпионате мира в Бразилии (0+).