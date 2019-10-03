В Пензе стартовал чемпионат по мини-футболу среди судей ПФО

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03 октября 2019, 19:19Спорт
Служители Фемиды сражаются на футбольных полях. В Пензе стартовал чемпионат по мини-футболу (0+) среди судей Приволжского федерального округа. Наравне с хозяевами турнира за главный трофей борются представители судейского корпуса из 12 регионов России. Сначала команды ждет групповой этап, после чего в плей-офф они сыграют по олимпийской системе.
Эмоции бьют через край, и служители Фемиды спорят со своими спортивными коллегами. Но на этих соревнованиях именно слово футбольных рефери - закон. Игроки все-таки стараются держать себя в руках, ведь они упорно тренировались не для того, чтобы заработать удаление в самый ответственный момент.
«Люди, которые раньше занимались спортом, продолжают. Конечно, есть основная работа, но находим время, два раза в неделю вечером тренируемся по полтора-два часа. Затем обсуждаем ошибки, где не доигрываем, что не получается», - рассказал судья Пензенского областного суда Павел Попов.
Наша команда впервые выступит перед домашними трибунами. У участников не будет времени на раскачку. Уже в первый день пройдут 36 матчей группового этапа. Турнир открыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
«Думаю, что чемпионата по мини-футболу среди судей ПФО даст толчок к развитию этого вида спорта, и больше людей будут заниматься своим здоровьем. Это очень важно и является примером для жителей любого региона», - отметил он.
Игры плей-офф пройдут 4 октября. В этот же день определится победитель чемпионата по мини-футболу среди судей Приволжского федерального округа.
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