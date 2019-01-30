В Пензе стартовал чемпионат ПФО по спортивной гимнастике

Кольца, брусья и перекладины. Мастера каждого из этих снарядов собрались в Пензе для того, чтобы определить сильнейшего в рамках чемпионата (0+) Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике. Участниками турнира стали 80 спортсменов, каждый из которых рассчитывает не только на медали турнира, но и на место в сборной округа, которая отправится на чемпионат России (0+).

Для гимнастов со всего Приволжского федерального округа новый соревновательный сезон стартовал в Пензе. За медали чемпионата округа во дворце спорта «Буртасы» борются 80 спортсменов из 11 регионов России.

«В ПФО очень тяжело бороться, потому что большая конкуренция. Соревнования всегда напряженные, даже лидеры ошибаются. Все зависит от обстоятельств», - сказал заместитель главного судьи чемпионата Владислав Козлов.

Девушкам предстоит продемонстрировать свое мастерство на четырех снарядах. Юноши определят сильнейших в шести дисциплинах. В первый день турнира спортсмены разыграют комплекты наград в многоборье, после чего выступят в отдельных видах.

Пензенские атлеты традиционно считаются одними из фаворитов. В этот раз дополнительную поддержку им окажет и родная публика. Так, в упражнении на кольцах главной надеждой пензенских болельщиков стал действующий чемпион Европы среди юниоров Григорий Климентьев.

«Были сложности с остальными снарядами. Про конкуренцию с другими кольцевиками сейчас вообще не думаю, потому что для меня важно не выиграть, а пройти комбинацию от начала до конца и показать мой текущий уровень», - рассказал он.

Победители чемпионата Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике станут известны 1 февраля. По результатам турнира будет сформирован состав команды, которая будет представлять регион на чемпионате России, который в этом году также пройдет в Пензе.