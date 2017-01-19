19 января 2017, 16:03Спорт В Пензе стартовал чемпионат области по прыжкам в воду В «Буртасах» стартовал чемпионат Пензенской области по прыжкам в воду. Он пройдет в четыре этапа. Спортсменам придется покорить трехметровый трамплин и вышки от пяти до десяти метров. Итоги турнира подведут уже в пятницу, 20 января.

«Отборочный старт к Кубку России, который пройдет с 31 января по 5 февраля в городе Смоленске. Соответственно, здесь выступают все ведущие спортсмены, за исключением единиц, у кого травмы. Основная задача соревнований — сформировать состав спортсменов, который будет защищать честь Пензенской области на Кубке России», - сказал старший тренер сборной России по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

«Это первые соревнования в году. Они - для Пензенской области, чтобы посмотреть, как мы вообще прыгаем. Я уже в них участвовала, но задний [прыжок] не очень хорошо прыгала, и второй год – четвертая», - рассказала участница соревнований Алина Арефьева.

Спортсмены выступают по программе мастеров спорта. На первом этапе турнира - прыжках с трехметрового трамплина - победу одержали Максим Малофеев и Ольга Кулемина.

20 января станут известны имена лучших в синхронных прыжках с вышки и трехметрового трамплина.

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