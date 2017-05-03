03 мая 2017, 13:40Общество В Пензе стартовал автопробег по дорогам «Бессмертного полка» Пензенцы отправились по дорогам «Бессмертного полка». Участниками традиционного автопробега, приуроченного ко Дню Победы, стали сотрудники регионального отделения ДОСААФ. Впервые к акции присоединились представители общественного движения «Бессмертный полк».

Чистые и нарядные 15 автомобилей отправились в пробег, приуроченный к празднованию Дня Победы. Перед стартом водители в последний раз заглядывают под капот.

В акции «Дорогами Бессмертного полка» принимают участие 30 человек. С каждым водителем и штурманом организаторы провели предстартовый инструктаж. Ехать придется в колонне со скоростью не выше 60 километров в час, соблюдая правила дорожного движения. С собой ничего лишнего - только еда в дорогу и военная атрибутика.

«Они укомплектованы венками, цветами. По маршруту следования будут отдавать дань памяти памятникам, монументам, воинам, погибшим в Великую Отечественную войну, труженикам тыла», - рассказал председатель регионального отделения ДОСААФ Михаил Носачев.

Участники автопробега посетят 18 районов. Чтобы успеть объехать все, на трассе колонна разделится на две. В населенных пунктах, через которые проложен маршрут, они будут устраивать митинги.

Перспектива провести почти весь день за рулем не пугает постоянных участников акции.

«Мы уже привыкли, не тяжело. Надо показать, что, нас там будут встречать, показать молодежи, что наши герои не забыты», - сказал участник автопробега «Дорогами Бессмертного полка» Александр Корыльцев.

По словам вице-губернатора Валерия Савина, автопробег - это еще одна возможность почтить память тех, кто отдал за победу в Великой Отечественной войне свою жизнь.

«Я уверен в том, что такие акции сделают все необходимое для того, чтобы память о наших дедах, прадедах, об отцах сохранилась навечно», - отметил он.

Пробег займет сутки. 4 мая обе колонны должны встретиться в районном поселке Колышлей и направиться в Пензу. Завершится автопробег в 17.00 у Монумента воинской и трудовой Славы.

Общество

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