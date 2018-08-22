В Пензе стартовал августовский педагогический совет

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22 августа 2018, 19:06Образование
В Пензе открылся августовский городской педагогический совет (0+). В 2018 году главной темой обсуждения стала эффективность муниципальной системы образования. Одна из дискуссионных площадок разместилась на базе школы №65. Там прошел тренинг известного столичного эксперта коммуникационных программ Вадима Рубана.
Пензенские учителя и директора школ готовы к обновлению. Причем не только учебных программ, но и методик преподавания.
«Думаю, что августовский педсовет очень важен. Анализируются итоги прошлого учебного года, течение преподавательского процесса, нарабатываются новые приемы, формы, методы, происходит обмен опытом», - сказал глава Пензы Николай Тактаров.
Работать в сплоченном и дружелюбном коллективе, где не возникает спорных моментов - мечтает каждый, но на практике так бывает не всегда. Тренер коммуникационных программ из Москвы Вадим Рубан рассказал, что делать, если коллеги не воспринимают критику, а попытки исправить ситуацию лишь накаляет атмосферу.
«Мы говорим о конфликтах между педагогами, руководством, администрацией, родителями и детьми. То есть обсуждаем это комплексно», - рассказал он.
После теории, учителя приступили к практическим занятиям. Для этого собравшиеся разделились на команды и отработали несколько методик по решению конфликтов внутри коллектива.
За шесть часов учителя познакомились с несколькими образовательными методиками. На этом обучение не закончится. Дискуссионные площадки возобновят свою работу в четверг, 23 августа (0+).
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