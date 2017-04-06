06 апреля 2017, 20:04Культура В Пензе «Старгород» проведет благотворительный концерт 19 апреля в Пензе состоится благотворительный концерт «Импортозамещение» (6+). Солисты ансамбля «Старгород» представят зрителям свою первую виниловую пластинку, на которую они записали 12 музыкальных композиций.

«Виниловая пластинка - это мечта была еще когда мы начали. Каждый музыкант, кроме того, что он выступает на концертных площадках, ездит по разным городам и странам, показывает свое живое выступление, всегда должен оставлять после себя какой-то след в истории», - сказал руководитель ансамбля солистов «Старгород» Михаил Кокорин.

На презентации прозвучат не только композиции с пластинки, но и другие произведения.

Все средства, собранные на благотворительном концерте, музыканты передадут на строительство Спасского кафедрального собора.

Культура

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