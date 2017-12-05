05 декабря 2017, 19:43Общество В Пензе станет больше светофоров Один из самых оживленных перекрестков Пензы теперь стал регулируемым. На пересечении улиц Московской и Бакунина начал работать светофор. Его установили в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

К новой схеме организации дорожного движения на перекрестке Бакунина и Московской пензенцы привыкли быстро. Светофор, установленный на пересечении улиц, должен сделать переход проезжей части безопаснее. Будучи нерегулируемым, перекресток доставлял немало неудобств не только водителям. Пешеходы признаются, что раньше пересекали дорогу с опаской.

Водители нововведение восприняли не так однозначно. Однако большинство все-таки посчитало, что светофор здесь к месту. Теперь пешеходы переходят дорогу организованно, а не тянутся бесконечной вереницей по одному.

Кроме светофора над дорогой появились выносные консоли над второй полосой дороги со знаками «Пешеходный переход», а также ограждения. Перекресток привели в надлежащее состояние, выполняя предписание ГИБДД и в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

«Одним из целевых индикаторов выполнения программы «БКД» является ликвидация мест концентрации ДТП, и в рамках выполнения этого норматива мы оборудовали несколько светофорных объектов в 2017 году, было введено 10 новых светофорных объектов. Они установлены на самых значимых ключевых точках города, где создавалось наибольшее количество проблем», - пояснил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин.

Кроме перекрестка улиц Бакунина-Московской, в рамках программы установили светофоры на дороге-дублере улицы Окружной, перекрестке улиц Захарова и Космодемьянской, а также возле нескольких школ и детских садов.

По словам заместителя главы администрации Пензы Юрия Ильина, в 2018 году светофоров станет больше. В продолжение реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» запланирована установка еще восьми. Уже известно, что один из них появится на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса.

Юрий Ильин заверил, что все светофоры отрегулируют таким образом, чтобы они создавали минимум затруднений для движения автомобилей.

Общество

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